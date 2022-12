Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DN 71, in localitatea damboviteana Doicesti, dupa ce o mașina s-a izbit frontal de un autotren, informeaza Gazeta Damboviței . Echipele de intervenție ajunse la locul accidentului au gasit trei victime, dintre care doua incarcerate, inconștiente. Doi barbați in…

- Doua persoane au murit si o alta a fost ranita, sambata, intr-un accident pe DN 71, in localitatea damboviteana Doicesti, dupa o coliziune intre un TIR si un autoturism, informeaza ISU Dambovita.

- Un accident teribil s-a produs cu puțin timp in urma pe DN 71, pe raza localitații Doicești. Dupa coliziunea dintre un autoturism și un TIR, au rezultat 3 victime, dintre care doua incarcerate. Potrivit ISU Dambovița, toate victimele sunt inconștiente. La locul accidentului au fost mobilizate de urgența…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 23 noiembrie, in jurul orei 12.40, la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in localitatea Sangeorgiu de Mureș. "La fața locului s-a deplasat un efectiv de opt militari ce incadreaza o autospeciala…

- Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența au publicat duminica, 16 octombrie, pe pagina de Facebook proprie, un text care descrie o intervenție speciala a trei echipaje ale SMURD Targu Mureș. "Pentru ca alții sa traiasca! In cursul zilei de ieri, un nou caz avea sa fie extrem de solicitant…

- Un șofer in varsta de 54 de ani a provocat, duminica, un accident rutier pe DJ 702B, pe raza localitații Nisipuri. Dupa ce a pierdut controlul direcției de deplasare, acesta s-a oprit cu mașina intr-un gard imprejmuitor al unei proprietați. Totodata, in urma impactului, a rezultat ranirea unui pasager…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit 40 de pungi cu tutun in mașina unui bihorean. Șoferul este cercetat penal, iar tutunul a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor. In cursul nopții trecute, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, s-a…

- Aseara, in jurul orei 21.00, in municipiul Brașov a avut loc un accident rutier in urmatoarele circumstanțe: Un tanar, in varsta de 18 ani, din județul Dambovița, care conducea un autoturism pe strada Universitații, a acroșat un auto ce se afla parcat. A ricoșat intr-un gard de beton situat pe partea…