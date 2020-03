Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, de 2 si 12 ani, au fost preluati sambata seara de autoritati si dusi intr-un centru de plasament dupa ce parintii lor si doi frati au fost diagnosticati cu coronavirus si internati la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals" din Capitala, anunta Consiliul Judetean Teleorman.

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Primul pacient din Romania infectat cu coronavirus, un tanar de 25 de ani, internat la Institutul National de Boli Infectioase „prof. Dr. Matei Bals” s-a vindecat. El a fost retestat pentru noul coronavirus in cursul acestei zile, iar rezultatul testului este negativ.

- Coronavirus a pus stapanire pe intreag globul. Toata lumea este speriata de infectarea cu virusul ucigas, gandindu-se la masuri pentru a preveni situatia. Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” a transmis astazi un anunt, conform caruia, virusul ucigas va ajunge curand si la noi in tara!

- Tanarul din Bacau adus luni la Institutul ”Matei Bals” din Capitala cu suspiciune de coronavirus, dupa ce in urma cu cateva zile revenise din China, nu este infectat. El are gripa, iar marti va fi externat, urmand sa se trateze in ambulatoriu, potrivit news.ro.”Nu este vorba despre infectie…