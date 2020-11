La data de 10.11.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori si proxenetism. Prin ordonanta procurorului din data de 30.07.2020, s-a dispus inceperea urmaririi penale in cauza cu privire la savarsirea infractiunilor de proxenetism, si trafic de minori, constand in aceea ca un inculpat, in varsta de 39 de ani, a obtinut foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre sotia sa, in varsta de 30 de ani, atat pe teritoriul Romaniei, cat si al altor state…