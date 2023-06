Stiri pe aceeasi tema

- In Aeroportul Internațional Chișinau, polițiștii de frontiera au identificat in fluxul de pasageri doi conaționali care dețineau documente cu semne de falsificare. Persoanele s-au prezentat vineri, 2 iunie 2023, pentru ieșirea din Republica Moldova la cursa „Chișinau-Paris”, transmite Știri.md. In…

- Poliția Romana și experții Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC) anunța ca, in aceasta perioada, prin intermediul rețelelor de social media, utilizatori din Romania sunt țintiți de postari sau mesaje private care propaga false oportunitați de investiție prin link-uri care redirecționeaza…

- Prin aceasta metoda, denumita și ,,celebrity impersonating scam”, ei folosesc imaginile și numele unor personalitați publice sau celebritați din Romania sau internaționale, pentru a-i atrage pe oameni sa investeasca in produse sau fonduri de investiții false.Cum funcționeaza ,,celebrity impersonating…

- La inceputul saptamanii, lucratori din cadrul Poliției orasului Plopeni, in timp ce desfașurau activitați pe linia combaterii delictelor silvice, au prins in flagrant delict trei persoane in timp ce taiau material lemnos din punctul Hodoroaga, din comuna Valcanești. Potrivit reprezentatilor IPJ Prahova,…

- Au cumparat marfuri din Istanbul și le aduceau in Moldova pentru a obținut caștiguri. Vorbim despre doua ucrainence, o rusoaica și un cetațean al Letoniei. Toți patru veneau la Chișinau din Istanbul.

- Persoanele cu boli ale aparatului digestiv, sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv, aparatului urinar, cu boli endocrine, de nutritie si metabolism vor fi tratați in baza unor scheme actualizate de tratament, scrie Ziarul Național . Mai exact, schemele de tratament vor include,…

- Trei barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 29 si 40 de ani, toti avand permise de sedere valabile pe teritoriul Romaniei, au fost prinși vineri dimineața, 10 martie, de politistii de frontiera Jimbolia, cand incercau sa treaca fraudulos granița spre Serbia.„In data de 10.03.2023, ora 06.50,…

- O femeie cu un copil de 3 ani a fortat o usa a terminalului Aeroportului Henri Coanda si a alergat dupa un avion al TAROM. Potrivit politiei de frontiera, incidentul a avut loc ieri, iar protagonista a fost o egipteanca aflata in tranzit spre Londra.