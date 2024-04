Stiri pe aceeasi tema

- 16 cetațeni din Ucraina au incercat sa treaca ilegal frontiera moldo-ucrainena, in zona de sud a țarii, in ultimele 72 de ore. Strainii au fost documentați de oamenii legii și au comunicat ca, pentru a ajunge in Moldova ar fi achitat in Ucraina sume de la 5 mii pana la 9 mii de dolari fiecare. Incidentele…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat doi barbati din Ucraina care au traversat raul Prut inot, cu intentia de a obtine o forma de protectie a statului roman. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Inspectoratului Teritorial…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița (judetul Timiș) au depistat, in acest weekend, unsprezece cetateni straini intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca fraudulos frontiera in Serbia. „In data de 16 martie 2024, in jurul orei 23:00, politistii…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, respectiv pe la zona verde”.

- Cinci cetateni nepalezi, care lucrau legal in Romania, au fost prinsi cand incercau sa treaca fraudulos frontiera in Serbia, in apropierea Jimboliei, cu scopul de a ajunge in cele din urma in vestul continentului. Politistii de frontiera din cadrul PF Jimbolia i-au depistat in apropierea localitații…

- Polițiști de frontiera documenteaza trei persoane asupra carora s-au depistat acte cu semne vadite de falsificare. Doi dintre cei documentați au recunoscut ca actele sunt cumparate, al treilea era convins ca documentul este autentic. Cazurile au avut loc in ultimele 24 de ore.

- 16 cetațeni din Siria și Turcia au fost prinși joi in timp ce incercau sa iasa din țara pe la Vama Nadlac II, ascunși intr-un camion, printre ladițe cu fructe. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, joi dimineața, 16 cetateni straini care…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi in remorca unui autoturism, trei migranți din Bangladesh care au... The post Trei barbati din Bangladesh ascunși intr-o remorca, prinși in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara appeared first…