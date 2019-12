Doi foşti premieri, judecaţi pentru fapte de corupţie Aceste verdicte intervin cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale, respinse masiv de populatie care ii critica pe candidati, care au fost cu totii mai apropiati sau mai indepartati ai regimului fostului presedinte Abdelaziz Bouteflika.



Ouyahia si Sellal, apropiati ai lui Bouteflika ce s-a aflat la putere timp de 20 de ani inainte de a fi constrans sa demisioneze de o inedita miscare populara de contestare, erau judecati de o saptamana, alaturi de alti fosti lideri politici si mari patroni pentru masinatiuni in sectorul industriei auto.



Abdeslam Bouchouareb, fost ministru…

Sursa articol si foto: rtv.net

