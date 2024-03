Bunuri sustrase, recuperate cu operativitate de polițiștii din Baia Sprie La inceputul acestei saptamani, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in perioada 2-3 martie in incinta unei societați comerciale din Tauții de Sus, de unde au sustras racoanțe forestiere din aluminiu, in valoare de 7.500 de lei. In urma activitaților desfațurate de polițiștii de investigații criminale ai Poliției Orașului Baia Sprie, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata la scurt timp, fiind vorba de un baimarean de 21 de ani. Fața de acesta a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore. Bunurile sustrase au fost recuperate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

