- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat Supercupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, pe Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti. Sepsi OSK a reusit pentru al doilea sezon consecutiv dubla Cupa Romaniei-Supercupa Romaniei. Diferenta a fost facuta…

- Comitetul Executiv al FRF a validat in sedinta din 23 mai 2023 propunerea ca Supercupa Romaniei sa se dispute sambata, 8 iulie, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, potrivit news.ro.In Supercupa se vor intalni campioana Romaniei, editia 2022-2023, Farul Constanta, si castigatoarea finalei Cupei…