Doi câini au fost uciși fără milă! Poliția face cercetări pentru a depista vinovații! La data de 1 ianuarie a.c. polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Biroul Pentru Protecția Animalelor au demarat cercetari sub aspectul infracțiunilor de uciderea animalelor, cu intenție, fara drept și schingiuirea animalelor, intrucat la aceeași data au identificat cadavrele a doua exemplare canine, in zona carii ferate de pe strada Calea Someșeni din Cluj-Napoca. Unul dintre cele doua cadavre, de rasa „metiș”, prezenta urme vizibile de violența. Acestea au fost ridicate de catre reprezentanții D.S.V.S.A. in vederea efectuarii necropsiei. In cauza sunt efectuate cercetari… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

