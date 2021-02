Doi barbati incarcerati in Penitenciarul Bistrita. La 10 februarie a.c., au fost puse in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Un tanar de 19 ani, a fost condamnat de Judecatoria Bistrita la 2 ani si 5 luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Un alt barbat in varsta de 50 de ani, din Parva, a fost condamnat de Tribunalul Bistrita-Nasaud la p ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

