Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați care lucrau, joi, la curațarea unui canal de colectare a dejecțiilor au cazut in interior și au fost scoși in coma. Cei doi au fost duși la spital, starea lor fiind grava. Primarul Iașului,...

- Doua persoane au cazut intr-un canal de pe strada Musatinilor din municipiul Iasi si, potrivit autoritatilor, au suferit rani foarte grave. 12 pompieri, dar si politisti si medici au ajuns la fata locului.

- Doua persoane au cazut intr-un canal de pe strada Musatinilor din municipiul Iasi si, potrivit autoritatilor, au suferit rani foarte grave. 12 pompieri, dar si politisti si medici au ajuns la fata locului.

- Doua persoane au cazut intr-un canal de pe strada Musatinilor din municipiul Iasi si, potrivit autoritatilor, au suferit rani foarte grave. 12 pompieri, dar si politisti si medici au ajuns la fata locului.

- Liberalii au dat startul campaniei electorale in weekend. Sefii PNL Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, care vor candida in tandem la alegerile locale (Alexe la Consiliul Judetean si Chirica la Primarie) au avut o prima conferinta de presa comuna. Cu aceasta ocazie, Mihai Chirica a intrat pentru prima…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a dat asigurari ca taxele si impozitele locale, atat pentru investitori, cat si pentru persoanele fizice, nu vor creste nici in acest an si nici in 2021. Edilul a subliniat ca la Iasi impozitul pe o cladire productiva este de 0,95%, iar pentru terenul agricol nu depaseste…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat, astazi, ca reluarea transportului public in municipiu se va face in doua etape, incepand de saptamana viitoare, dar cu pastrarea actualelor norme de distantare sociala si de protectie. Mihai Chirica: Prima etapa sa inceapa pe 11, de lunea viitoare, permitand…

- Toate persoanele cu varsta de peste 65 de ani din Iasi vor fi identificate de Primaria municipiului, astfel incat echipe de la Direcția de Asistența Sociala sa ia legatura cu cei care nu pot ieși din casa in aceasta perioada cand sunt in vigoare ordonanțele militare. Primarul Iașului, Mihai Chirica…