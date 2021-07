Documentul care DINAMITEAZA scena politica: dosare FABRICATE pentru adversari. Cine ii "EXECUTA" pe oamenii lui Orban?

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorpuptie se implica in lupta pentru suprematie din PNL. Dovada? Presiunile uriase care se fac, de exemplu, asupra unui senator roman din tabara Orban - Eugen Pirvulescu, cel care conduce una dintre cele mai puternice organizatii judetene, PNL Teleorman, decisiva in alegerile…

- Pirvulescu este acuzat ca ar fi pus oameni in funcție, pe bani, in sistemul de educație, potrivit Realitatea PLUS.Intrebat despre presiunile pe care le face DNA in plina campanie interna pentru președinția PNL, Eugen Pirvulescu a precizat ca totul pornește de la adversarii politici.„Nu aș vrea sa comentez…

- Societatea Nationala a Apelor Minerale SA (SNAM) anunta ca a obtinut, in urma negocierii cu Agentia Nationala a Resurselor Minerale (ANRM), dreptul de a administra, in numele statului roman, perimetrul hidromineral Fata Batcii situat in localitatea Borsec din judetul Harghita. "Prin Ordinul Presedintelui…

- Politic Medicul Haralambie Epure confirma candidatura la șefia PNL Alexandria mai 26, 2021 09:50 Odata cu anunțul facut de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, conform caruia a fost stabilit calendarul alegerilor interne, organizațiile județene și locale ale liberalilor au intrat…

- PodcasturiCertificat de vaccinare anti-COVID din Moldova: Vor fi sau nu recunoscute in UE? In cadrul emisiunii "Contrapunct", medicul-epidemiolog de la Agenția Naționala de Sanatate Publica, Alexei Ceban a precizat ca deocamdata nu sunt aplicate interdicții moldovenilor care dețin certificate de…

- Recent, Florina si cele 3 fetite pe care le creste singura au ramas fara televizor dupa ce un vant puternic a batut aici in sat. Iarna, Florina este nevoita sa mearga pana la primarie si sa vina cu bidoanele de apa pentru ca singura cismea existenta aici in curte a inghetat pe timpul iernii. CONT: RO…

- Fiecare roman care s-a vaccinat anti-covid a primit o adeverința care ar putea deveni „biletul” spre ieșirea din țara sau diverse evenimente. De unde descarci adeverința de vaccinare in format digital Documentul poate fi obținut și digital, putand fi descarcata din registrul vaccinarilor. Ea poate fi…