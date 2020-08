Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul "Beastie Boys Story" in regia lui Spike Jonze va fi prezentat, in premiera, pe marele ecran din Romania, pe 1 septembrie, la Flight Film Festival, la D'Arc din Timisoara, informeaza un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.Proiectia filmului va fi precedata de o discutie pe tema…

- Peste 120 de cursanți de la Școala de Arta din Timișoara sunt așteptați, incepand de saptamana viitoare, la examenele de sfarșit de an. Examenele de absolvire sunt susținute de cursanții anului de studiu 2019/2020 de la cele 19 specializari ale Școlii de Arta: canto muzica populara, canto…

- Beyonce este in discutii despre reunirea trupei Destiny's Child. Grupul a vandut peste 60 de milioane de albume si a primit trei Grammy. Genesis si Rage Against the Machine se mai numara printre grupurile care se vor reuni, potrivit Mediafax.Beyonce este in discutii cu fostele sale colege,…

- Ținand cont de evenimentul inregistrat in dimineața zilei de 22.06.2020- intreruperea circulației feroviare pe ruta Iași- Timișoara, in dreptul localitații Voroneț, datorita afectarii terasamentului de cale ferata- prefectul județului Suceava a propus programarea unei intalniri cu reprezentanții Regionalei…

- E cod roșu de inundații in Timiș, iar telefoanele timișenilor și ale timișorenilor „au urlat” de la mesajele transmise de ISU prin RO-ALERT toata saptamana. In weekend, insa, deși pompierii au trimis o singura atenționare, unii timișoreni au primit și cate zece mesaje. „PERICOL INUNDAȚII – COD ROȘU…

- Primarul Nicolae Robu a rememorat, astazi, in cadrul conferinței de presa, un moment din trecut in care, in timp ce juca fotbal cu alți liberali la Baza Sportiva nr. 1 a Universitații Politehnica din Timișoara, a fost udat pana la piele de aspersoarele care au pornit in miezul nopții. Edilul local,…

- Editia din 2020 a festivalului Coachella a fost oficial anulata, dupa ce o amanare pentru luna octombrie s-a dovedit prea optimista, informeaza DPA. Miercuri, responsabilul pentru sanatate publica al comitatului Riverside, dr. Cameron Kaiser, a anuntat ca, din cauza riscurilor asociate actualei pandemii,…

- Editia din 2020 a festivalului Coachella a fost oficial anulata, dupa ce o amanare pentru luna octombrie s-a dovedit prea optimista, informeaza DPA. Miercuri, responsabilul pentru sanatate publica al comitatului Riverside, dr. Cameron Kaiser, a anuntat ca, din cauza riscurilor asociate actualei pandemii,…