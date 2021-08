Cel mai important festival de film documentar din Estul Europei se va desfasura in Sibiu in perioada 5-12 septembrie, intr-un format hibrid (proiectii de film in aer liber, in sali de cinema si online). Este ediția cu numarul 28 a Festivalului International de Film Documentar – Astra Film Festival. A 28-a editie Astra Film Festival – Festivalul International de Film Documentar de la Sibiu, lansat in 1993 ca un proiect inovator in Europa Centrala si de Est, se evidentiaza ca un eveniment esential in comunitatea europeana de film documentar, dovedindu-se a fi cel mai important festival de acest…