DOCUMENT: Guvernul MAJOREAZĂ cu 50% salariile bugetarilor care lucrează cu fonduri europene și proiecte PNRR DOCUMENT: Guvernul MAJOREAZA cu 50% salariile bugetarilor care lucreaza cu fonduri europene și proiecte PNRR Guvernul majoreaza cu 50% salariile bugetarilor implicați in gestionarea proiectelor europene și a PNRR cu pana la 50%. De majorare beneficiaza și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale și personalul din cadrul Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plați. Practic, vorbim despre o plaja larga de bugetari care vor beneficia de […] Citește DOCUMENT: Guvernul MAJOREAZA cu 50% salariile bugetarilor care lucreaza cu fonduri europene și… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ca iau in calcul creșterea salariilor de baza cu pana la 50% pentru bugetarii implicați in proiectele cu fonduri europene. Este vorba despre personalul din instituțiile și autoritațile publice care se ocupa de proiectele care sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile,…

- Lucrarile desfașurate de Consiliul Județean Cluj in vederea finalizarii, cu fonduri europene, a modernizarii și reabilitarii drumului județean 107M Luna de Sus – Baișoara – Iara – Surduc – Buru – limita cu județul Alba, in lungime de 42 de kilometri, avanseaza in ritm rapid.

- Intrebat de ce a fost scazut plafonul pentru consumatorii casnici, primul ministru a explicat ca au fost scazute pragurile din vechea ordonanta cu 15 procente, asa cum recomanda Uniunea Europeana, pentru diminuarea risipei. „Cred ca in calitate de prim-ministru trebuie sa lamuresc acest subiect Mai…

- Guvernul majoreaza, in ședința de vineri, salariile bugetarilor, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Concret, este vorba despre acordarea unei patrimi din diferența existenta in plata și nivelul salarial care ar fi trebuit sa fi ajuns in 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in ședința de vineri, majorarea salariilor bugetarilor, potrivit ordinii de zi furnizate de executiv. De asemenea, Guvernul are alte doua proiecte de ordonanta de urgenta pe ordinea zi, una care modifica Legea concediului paternal si o alta care aduce schimbari la Legea privind…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Guvernul pregatește o creștere a salariilor pentru angajații la stat. Majorarea ii vizeaza pe toți bugetarii, cu excepția demnitarilor și a personalului incadrat la nivelul administrației publice locale.

- Ministerul Muncii a publicat in transparența decizionala noua forma a OUG privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Pe scurt: toți bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii Salarizarii vor primi o