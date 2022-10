„Doctorul Apocalipsă”- previziuni sumbre: „Al Treilea Război Mondial a început” Celebrul economist Nouriel Roubini anunța ca deja cel de-al Treilea Razboi Mondial a inceput, unul dintre elementele declanșatoare fiind invazia Rusiei in Ucraina. „Acest conflict are implicații mai largi care depașesc Rusia și Ucraina. Este inceputul a cu totul altceva”, apreciaza Roubini, economistul supranumit „Doctorul Apocalipsa” dupa ce a anticipat criza economica din 2008. Lumea este amenințata de mai multe conflicte, de pilda un conflict nuclear ar putea izbucni in Iran, insa SUA s-ar putea afla in fața unui conflict cu China din pricina pretențiilor acesteia din urma asupra Taiwanului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

