DO Security- excelență în managementul securității Compania DO Security, lider regional in domeniul securitații, a obținut recunoaștere și apreciere la nivel național. Astfel, in cadrul Galei Club Antreprenor, compania a caștigat „Premiul pentru excelența in managementul securitații”. Alina Paul, CEO DO Security, a declarat : “Oferim siguranța și operativitate pentru clienții noștrii, iar profesionalismul și promptitudinea sunt valori pe care le promovam și susținem in cadrul companiei și care ne-au adus excelența in managementul securitații. Ne aflam intr-o continua dinamica a pieței de securitate și trebuie sa ne adaptam transformarilor digitale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Informații și Securitate a ajuns la 30 de ani. „In cele trei decenii de activitate, Serviciul a trecut prin mai multe etape de reorganizare și eficientizare pentru a deveni o instituție adaptata la provocarile noului climat de securitate. Evoluția pozitiva se datoreaza fiecaruia dintre…

- Camera Deputatilor a decis, marți, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii.La finalul votului s-au inregistrat 264 voturi "pentru", 3 "impotriva" si 11…

- SC Concorde Group SRL a declarat recurs in dosarul nr. 8187 118 2020 Intimati parati in dosar sunt primaria municipiului Constanta, primarul municipiului Constanta, Consiliul Local al municipiului Constanta si municipiul Constanta, prin primar Obiectul dosarului este anulare act administrativ Potrivit…

- ”Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana si feroviara, dar mai ales pe cale maritima a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin si de Romasia, jucator activ de peste 12 ani in aceasta…

- Datorita asemanarii sale cu Mark Hamill, actorul care l a jucat pe Luke in seria Star Wars, fanii au cazut de acord ca Sebastian Stan ar fi candidatul perfect pentru acest rol.Sebastian Stan s a nascut la data 13 august 1982, la Constanta.Este un actor roman stabilit in SUA, cunoscut pentru rolul sau,…

- Saptamana care tocmai se incheie a adus mare bucurie iubitorilor de teatru constanteni Numele orasului lor s a auzit de mai multe ori in cadrul celei de a 29 a editii a Galei Premiilor UNITER, care a avut loc pe 19 iulie, in Sala Mare a Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti.Regizoarea Diana…

- CN APM Constanta a incheiat un contract de servicii, in trei loturi.Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit la data de 7 iunie 2021, contracte de servicii, in trei loturi, pentru conformare din punct de vedere al securitatii la incendiu pentru trei cladiri din…

- Barbatul in varsta de 27 de ani ranit in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia si internat in Constanta sustine ca starea sa de sanatate nu este asa de buna cum a anuntat compania, el precizand ca se deplaseaza foarte greu si ca o fractura de os nu se poate repara in cateva zile. La randul sau,…