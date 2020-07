Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului Juridic din Prefectura Mehedinti, Constantin Vintila, si directorul executiv al Directiei Cadastru din Primaria Drobeta Turnu Severin, Catalin Iancu Predut, au fost retinuti de DNA, vineri, pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si spalare a banilor. Ei ar fi cerut…

- Doi tineri au fost reținuți, miercuri, in urma unor percheziții in Timișoara. Polițiștii și procurorii DIICOT au gasit zeci de pachete cu substanțe vegetale despre care exista banuiala ca sunt droguri. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara – Serviciul Antidrog, impreuna…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar pe directorul UNIFARM, Adrian Ionel, pentru luare de mita, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influența, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Potrivit procurorilor,…

- Noua barbati cu varste cuprinse intre 19 si 42 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore in urma unui conflict de strada care a avut loc sambata, intr-un cartier din Craiova. Alte patru persoane care au participat la scandal sunt cautate de politisti deoarece se sustrag cercetarilor.

- Procurorii DIICOT au dispus miercuri retinerea, pentru 24 ore, a patru romani si un cetatean tunisian, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de migranti in forma continuata. Pe data de 20.08.2019, pe rolul DIICOT a fost inregistrata…

- "Putem estima ca, daca evoluția va fi una pozitiva, in 13-14 iunie vom avea Liga 1 repornita. Pe 1-2 iunie vom organiza o conferința in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi 1 de fotbal. Joi, la INSP, vom avea o discuție mult mai consistenta in legatura cu aceste scenarii,…

- In plina pandemie COVID-19, pacienții care vin la Policlinica Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova se imbulzesc la intrare, fara a lua in calcul masurile de distanțare sociala. Managerul unitații medicale spune ca, in ciuda programarii acestora, oamenii nu respecta nici orele și nici distanța…