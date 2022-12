Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 decembrie 2022, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiza și Prevenirea a Criminalitații, au desfașurat activitați pentru prevenirea furturilor din locuințe. Avand in vedere ca, pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An, unele persoane…

- Adrian „Beleaua" Corduneanu isi va petrece Sarbatorile de iarna dupa gratii. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis propunerea procurorilor de prelungire a masurii arestarii preventive a lui Corduneanu. Acesta urmeaza sa ramana in arest pana pe 13 ianuarie, inclusiv. Adrian Corduneanu este acuzat…

- Serviciul Teritorial Bacau al Direcției Naționale Anticorupție a deschis un dosar privind mai multe ilegalitați la Direcția de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiului Bacau. Conform surselor Ziarului de Bacau, DNA a ridicat o serie de documente din cadrul instituției, iar in urma…

- Persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se inscrie in Registrul de Evidența a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primariei Municipiului Bacau in termen de 120 de zile de la…

- CT BUS anunta publicul calator ca astazi, 20.10.2022, in intervalul orar 14:00 ndash; 14:30, liniile 102N, 102P, 101 si 14 circula deviat, pe traseul bd. Aurel Vlaicu ndash; str. Celulozei ndash; str. Industriala Cap de linie ,,Depou Tramvaie" si retur.Potrivit SC RAJA SA, devierea survine ca urmare…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este extrem de furios dupa un nou eșec al roș-albaștrilor in Europa: 0-5 acasa cu Silkeborg. FCSB a fost invinsa, joi seara, pe teren propriu, de formatia daneza Silkeborg, scor 5-0, in grupa B a Conference League. Saptamana trecuta, in Danemarca, scorul a fost tot 5-0 pentru…

- Fostul senator USR de Suceava Gheorghita Mindruta s-a inscris in PSD, adeziunea acestuia fiind aprobata de filiala municipala PSD Falticeni, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Paris Hilton, 41 de ani, a declarat ca „moare de dorul” cațelușei Diamond Baby. Animalul de companie, rasa chihuahua, a disparut din casa moștenitoarei celebrei familii Hilton, potrivit click.ro. Daca in a doua jumatate a lunii septembrie vedeta a anunțat ca a apelat la serviciile unei companii de detectivi…