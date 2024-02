Stiri pe aceeasi tema

- Tina Drip a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre problemele cu care s-a confruntat la finalul anului trecut. Ce spune bruneta despre pierderea sarcinii, dar și despre decizia pe care a luat-o. Ce i-au spus medicii.

- Compania El Al Israel Airlines a declarat vineri ca iși suspenda ruta catre Johannesburg la sfarșitul lunii martie, invocand o scadere abrupta a cererii dupa ce Africa de Sud a acuzat Israelul de genocid la Curtea Mondiala.Transportatorul Israelian zboara de pana la doua ori pe saptamana fara escala…

- Klaus Iohannis s-ar pregati de noi calatorii exotice, dupa ce vizitele din Africa i-au pus pe jar pe romani și au provocat o mulțime de controverse. Președintele și soția sa, Carmen Iohannis, ar urma sa aiba parte acum de alte calatorii de excepție. Mai exact, urmatoarele destinații ar fi Vietnam si…

- Ringier Media International, trustul media care deține site-uri precum GSP sau Libertatea, a schimbat conducerea. Dmitry Shishkin este numit director executiv, iar Michael Moersch a fost numit director de operațiuni.Citește și: Inca un șoc la GSP: Andrei Niculescu, concediat fara nicio explicație…

- Bianca Dragușanu a luat o decizie radicala, chiar la inceputul anului 2024. Influencerița, recunoscuta pentru multitudinea de intervenții estetice pe care le-a suferit, și-a anunțat urmaritorii ca vrea sa incerce sa iși repare fața. Prima problema ar fi buzele a caror forma arata rau, potrivit spuselor…

- Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. Pentru anul 2024, soția lui Smiley și-a propus sa-și implementeze un obicei nou și anume mersul la sala de fitness. Cu toate ca a mai incercat și in trecut, a renunțat dupa o perioada scurta.

- Etapa cu numarul XXI a SuperLigii, ultima din acest an calendaristic, programeaza derbiul Clujului intre CFR și Universitatea, iar conducatorii din Gruia au transmis un mesaj pentru fanii oaspeților.

- Jean Gavril și soția lui, Bianca, și-au asumat in totalitate rolul de parinți pentru fiica lor, Eva. Cei doi nu au luat in calcul sa angajeze o bona care sa ii ajute cu cea mica și nici nu le-au facut program bunicilor cu nepoțica, deși ambele variante le-ar fi fost utile și ar fi avut […] The post…