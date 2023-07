Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), joi, in legatura cu ceea ce a ajuns sa fie cunoscut in presa drept „azilele groazei”. Procurorii DNA fac percheziții la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), din subordinea Ministerului Muncii, potrivit G4Media.…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș a trimis, marți, o scrisoare oficiala lui Didier Reynders, comisar european cu atribuții in ceea ce privește Justiția, și Verei Jurova, vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori europene și transparența, in care semnaleaza situația grava cu care se confrunta unele…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a aprobat cererea de suspendare din functie a directorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 3, dupa neregulile depistate la camine de batrani din Voluntari, pana la finalizarea anchetei si lamurirea situatiei. ”Consider…

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat, vineri, demisii in cazul „azilelor groazei” din Ilfov, „așa cum presa le-a numit, pe buna dreptate”. Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii sa demita conducerea Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala, dar și a Agenției Județene Ilfov. El a mai cerut…

