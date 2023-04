DN AGRAR, cea mai mare fermă integrată din România, și-a triplat cifra de afaceri netă în 2022, până la 151 milioane lei Comunicat de presa Alba, 12 aprilie 2023 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat anul 2022 cu afaceri in creștere cu peste 221% fața de anul anterior, pana la aproape 151 milioane de lei și un profit net de aproape 14 milioane de lei (+57% fața de 2021). Rezultatele in creștere au fost susținute de integrarea celor doua ferme Lacto Agrar (decembrie 2021) și Apold (aprilie 2022). Jan Gijsbertus De Boer, Președinte al Consiliului de Administrație DN AGRAR GROUP SA „2022 a insemnat pentru DN AGRAR listarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

