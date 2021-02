DJ SAVA și SORE colaborează pentru prima oară și lansează „I’m Gonna Miss You” DJ SAVA și SORE colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „I’m Gonna Miss You”, un single cu versuri in limba engleza, cu beat-uri nostalgice și un refren ce ramane intiparit in minte, despre o poveste de iubire ajunsa la final, dar in care amintirile sunt mai vii ca niciodata. Cei doi artiști vorbesc in cel mai recent single al lor despre sentimentele de bucurie, tristețe, melancolie și iubire ce se amesteca cu dorul. Deși pentru unii oameni dorul este chinuitor, pentru alții reprezinta o cale de a deveni mai conștienți de ceea ce iubesc. „Imi doream de foarte mult timp sa colaborez cu SORE,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

