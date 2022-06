Stiri pe aceeasi tema

- „Wild Feelings” este o piesa despre dorința de necontrolat și pasiune dusa la extrem, totul intr-un cadru cald, al verii. Cu un refren venit din spuma valurilor, piesa lui Andre Rayel este despre energie. Titlul vorbește de la sine, iar piesa este un must-have in toate playlisturile, pentru ca vara…

- A fost primul an in care au sarbatorit Paștele departe de casa, la munca! Dar au imbinat utilul cu placutul, și, dupa ce au terminat videoclipul celei mai noi piese orchestrate sub bagheta lui Xenti Runceanu, fetele de la Amadeus au profitat și de cateva zile de vacanța exotica. Andreea, Patricia, Laura…

- Superstarul global, Justin Bieber i-a surprins pe fani saptamana aceasta cu teaser-ul sau vesel „I Feel Funny”, regizat de fondatorul Lyrical Lemonade, Cole Bennett. Astazi, Justin și Cole servesc evenimentul principal cu videoclipul „Honest”, noul single de la Bieber cu Don Toliver. Videoclipul ii…

- Noul videoclip al lui SHIFT privește dintr-o alta perspectiva tema relațiilor, insa piesa rezoneaza cu siguranța cu foarte mulți dintre noi, mai ales datorita atmosfei setata de cei doi artiști, SHIFT și What’s UP cat și de Kobzzon, regizorul videoclipului “Nopți și Zile”. SHIFT continua astfel povestea…

- Gino Manzotti & Maxx inseamna muzica buna pentru ca știm cu toții ce iese “din mana” DJ Project, iar atunci cand feat-urile artiștilor sunt cu fete talentate și cu voci de excepție, rețeta se numește hit. Astfel, inaintea sarbatorilor de Paște, Gino Manzotti & Maxx feat. Malina & Soundland lanseaza…

- Indragitul solist Luis Gabriel revine in atenția fanilor sai cu o piesa speciala, de dragoste, care te duce cu gandul la melodia interpretata de Luigi Ionescu in urma cu peste 50 de ani. De data aceasta piesa este realizata de o echipa fresh de la “Sprint Music” și interpretata cu mare pasiune. Dupa…

- Smiley lanseaza pe toate platformele de streaming „Fii tot ce poți”, un feat neașteptat cu Șatra B.E.N.Z. și marcheaza astfel o colaborare considerata a fi „șocanta” de industria muzicala romaneasca, dar și reunirea Șatrei dupa 2 ani de la ultima lor lansare impreuna.„A fost un moment in care cu toții…