DJ Marvio alaturi de DJ Tavy și Carmen Chindriș ne invadeaza in aceasta toamna cu “Doua Perechi De Ochelari De Soare Remixate” , piesa lansata la FRATZIWONS RECORDS, un nou label de muzica. Cei trei “mușchetari” nu s-au mai dezlipit inca din vara de piesa originala a lu’ Carmen Chindriș ( ” Doua Perechi ” ) și au facut acest remake perfect ! DJ Marvio și DJ Tavy se cunosc din copilarie, lucrand in diferite cluburi ca DJ-ei amandoi , totodata ei find pasionați de muzica. Pareri? The post DJ Marvio alaturi de DJ Tavy și Carmen Chindriș ne invadeaza cu Ochelarii De Soare! appeared first on Radio…