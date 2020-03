Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ceh CEZ a anuntat joi ca, in contextul epidemiologic actual, restrictioneaza incepand de joi si pana pe 31 martie contactul direct cu consumatorii si clientii, iar toate serviciile tehnice si comerciale vor fi oferite in mediul online si telefonic potrivit news.ro.Astfel, incepand de…

- Incepand de astazi, 12 martie, ora 14:00, Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare din judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea, precum si birourile din Timisoara, Iasi si Resita, isi vor suspenda activitatea pana la data de 31 martie. Furnizorul de energie electrica si gaze…

- Centrele de Relatii cu Utilizatorii ale Distributie Oltenia se inchid. Raman disponibile canalele de comunicare alternative. Operatorul Distributie Oltenia suspenda activitatea Centrelor sale de Relatii cu Utilizatorii din judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea in perioada 12…

- Grupul CEZ este prezent in Romania din 2005. CEZ se ocupa de distributia energiei electrice in sudul tarii. CEZ Vanzare este principalul furnizor de energie electrica din sudul tarii si depaseste 1,4 milioane de clienti. Grupul CEZ este prezent pe piața romaneasca inca din anul 2005, odata cu preluarea…

- Incepand cu data de 23 februarie, ora 18:00, județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Valcea au intrat sub incidența codului galben, iar zona montana a județelor Argeș, Gorj, Mehedinți și Valcea sub incidența codului roșu de vant puternic. Inca de la inceputul atenționarii meteo, operatorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica dimineata avertizarile meteo si a instituit Cod rosu de furtuni la altitudini de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali si de Curbura pe parcursul zilei de luni, Cod portocaliu de rafale in Moldova, Transilvania, Maramures, nordul Crisanei…

- Astazi, la Casa Fotbalului , s-au tras la sorți duelurile pentru barajul de promovare in viitoarea ediție a Ligii 3. Cele 41 de județe, plus Municipiul București, au fost imparțite in 7 regiuni. In urma tragerii la sorți au rezultat urmatoarele confruntari: Regiunea 1: Vaslui – Bacau; Botoșani – Suceava;…

- Bolnavii din zona Olteniei inscrisi in Programul National de Diabet vor primi dispozitive de monitorizare continua a glicemiei produse in China. . Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova , unitatea medicala care a organizat licitatia, nu a cerut firmelor participante garantii legate de cifra de afaceri,…