- Salariul minim in Romania va creste constant in urmatorii ani. Aceasta majorare face parte dintr-un acord intre guvernul roman si sindicate, care vizeaza imbunatatirea standardelor de viata pentru lucratorii cu salarii mici din intreaga tara. Acordul prevede, de asemenea, ca salariile sa fie ajustate…

- Comparativ cu anul precedent, in 2021 am avut mai puține accidente rutiere, dar numarul victimelor a fost mai mare. Vinerea și duminica au avut loc cele mai multe tragedii, iar pietonii și bicicliștii sunt principalii vinovați de producerea lor.

- Romania are, dua 15 ani, o noua strategie naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA in perioada 2022–2030, document care a fost elaborat de experți din cadrul Ministerului Sanatații, organizații neguvernamentale, membrii Comitetului Național de Coordonare…

- Vinerea este ziua cea mai neagra pe șoselele din țara noastra, cand au loc cele mai multe accidente rutiere grave, arata datele prezentate de Poliția Romana in Buletinul Siguranței Rutiere 2021. Astfel, anul trecut, in zilele de vineri s-au produs peste 770 de accidente grave, in timp ce 717 au avut…

- Avocatul Poporului, Renate Weber: Se așteapta mult prea MULT pentru analizele medicale GRATUITE In Raportul special al Avocatului Poporului (AP) pe tema preventiei si informarii in domeniul medical din Romania, care a fost lansat miercuri, se semnaleaza termenele mult prea lungi de asteptare in cazul…

- Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana vineri este de 1.114.543 hectare, in 37 de judete si municipiul Bucuresti, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Principalele culturi insamantate in toamna anului trecut afectate de seceta sunt cele de grau, triticale – 189.339 ha,…

- ”Aceasta crestere vine ca urmare a faptului ca in pandemie mai multe bugete au fost inghetate, pana in acest an. In al doilea rand, anul acesta au fost proiecte mult mai mari care au fost finalizate si care au fost facturate in acest an, chiar daca unele au fost incepute anul trecut. Si astfel a fost…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European si raportor al Grupului social-democrat privind bugetul european, a anunțat ca, in urma incheierii negocierilor, s-a obtinut suplimentarea cu 687,3 milioane de euro a fondurilor pentru bugetul UE de anul viitor.…