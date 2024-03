Disputa legala. Consiliul Judetean Constanta versus Marinela Matei. Litigiu privind functionarii publici

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 459 118 2019, care are ca obiect anulare act administrativ adr nr 5502 17.10.2018 cerere de repunere pe rol. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 459 118 2019, care are ca obiect anulare act administrativ adr nr 5502…

- Dosarul in care Almar New Building SRL i a chemat in instanta pe Primarul Municipilui Constanta, Consiliul Local Constanta, Dumitra Moise si Ion Moise a fost intregistrat la 20.01.2023. Obiectul doarului consta in anulare act administrativ HCL nr. 588 24.10.2005.Pe rolul Tribunalului Constanta se afla…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.1320 118 2024, care are ca obiect anulare act administrativ suspendare executare act adm. proces verbal nr 133163 28.12.2023Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 28.02.2024, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal.…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 5086 118 2023, care are ca obiect actiune prefect tutela administrativa anulare act adm AUTORIZATIE NR. 125 01.04.2021. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 20.07.2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.7676 118 2022, care are ca obiect anulare act administrativ obligare emitere act HCL NR 160 25.07.2019. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 14.11.2022, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 479 36 2022, care are ca obiect anulare act administrativ Decizie nr.19 01.03.2022 declinat .Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 08.09.2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in anulare…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.8738 118 2023, care are ca obiect anulare act administrativ proces verbal NR.PV412797 12.10.2023, PV NR 412829Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 27.12.2023, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 8559 118 2023 , care are ca obiect anulare act administrativ.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 15 decembrie 2023, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal . Obiectul dosarului consta in anulare act administrativ,…