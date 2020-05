Daca a existat vreo poveste care sa ne lumineze in aceasta perioada și care sa ne faca sa transmitem mesajul ca cei din varsta de 70 de ani nu sunt la fel, este povestea lui Graham Walters, scrie Financial Times. In varsta de 72 de ani, domnul Walters a plecat in ianuarie spre Antigua, la bordul unei barci pe care a construit-o in gradina sa din Leicestershire. Trecand singur Atlanticul, el a doborat și trei recorduri mondiale. Cu doua luni in urma, premierul britanic Boris Johnson anunțase ca cei de peste 70 de ani ar trebui sa evite toate contactele sociale timp de 12 saptamani. Asta avea sens…