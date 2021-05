Diseară, se dă starul Eurovision 2021. Reprezentanta României va cânta în prima semifinală Diseara, se da starul Eurovision 2021. Roxen, reprezentanta țarii noastre va urca pe scena tot astazi, in prima semifinala, fiind artistul cu numarul 13. Cea de-a 65-a ediție a Eurovision Song Contest, primul și cel mai mare eveniment muzical de la inceputul pandemiei, se desfașoara sub reguli sanitare stricte, precum obligativitatea testarii anti-COVID-19 cu 48 ore inainte și separarea publicului de artisti. In premiera, dupa greaua perioada in care evenimentele cu public au fost restricționate, 3500 de spectatori vor participa la semifinalele de diseara și joi, 20 mai, dar și la finala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

