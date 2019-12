Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca a stabilit, intr-o sedinta cu consiliul tripartit, reinceperea din luna ianuarie a discutiilor privind formula de calcul a salariului minim. „Apreciem ca a fost un dialog constructiv cu consiliul tripartit. Au preluat materialul pus la dispozitie…

- Guvernul ia in calcul trei scenarii pentru majorarea salariului minim. Orban: “Incercam o crestere care sa tina cont de realitatile economice” Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul a cautat sa elaboreze solutia de crestere a salariului minim brut pe baza unor indicatori economici,…

- Guvernul finalizeaza pana luni formula de creștere a salariului minim Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Pâna luni, 25 noiembrie, guvernul va finaliza scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pana luni Guvernul va avea finalizate scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care vor fi declansate negocierile cu patronatele si sindicatele.

- Guvernul, aproape de o decizie in privința salariului minim. Cele trei scenarii posibile Guvernul este aproape de o decizie finala privind salariul minim pe economie. Sunt luate in calcul trei scenarii de creștere, a anunțat miercuri, ministrul Muncii, care nu a oferit detalii. În schimb, șeful…

- Formulele luate in considerare de Guvern pentru calcularea nivelului pana la care sa creasca salariul minim includ si alti indicatori decat productivitatea muncii si rata inflatiei, a declarat, miercuri, viceprim-ministrul Raluca Turcan.Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca salariul…

- "Deja am primit pe masa o analiza si așteptam finalizarea studiului de impact. Maine e convocat Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social pentru o prima discutie. Vom veni cu analiza noastra si cu propuneri privind marjele de crestere. evident, trebuie sa tinem cont de factori obiectivi si…

- Reprezentanții Partidului Național Liberal propun un nou mecanism și anume introducerea salariului minim unitar, susține Romania TV. Varianta luata in calcul luata de liberali din dorința de a nu mai exista un salariu diferențiat in funcție de studiile superioare așa cum se intampla in prezent.…