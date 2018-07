Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate ale Rusiei au facut percheziții la o unitate de cercetare din subordinea Agenției Spațiale ruse Roscosmos cu privire la o scurgere de secrete despre noile arme hipersonice catre spionii vestici, relateaza agenția TASS, citata de Reuters.

- Departamentul american al Justitiei a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile cibernetice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Astfel, relateaza Reuters, publicul american va fi informat despre operatiuni similare celor pe care le-ar fi derulat Rusia in timpul campaniei prezidentiale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni drept "reusite" si "utile" discutiile purtate cu omologul sau american Donald Trump, in conferinta de presa comuna de dupa intalnirea celor doi lideri desfasurata la Helsinki, relateaza Reuters. La randul sau, Donald Trump a declarat ca a petrecut o "zi…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a saptamana viitoare, in cadrul vizitei sale in Marea Britanie, in pofida disputelor diplomatice in care au fost implicați mai mulți oficiali britanici, inclusiv premierul și primarul Londrei, relateaza agenția Reuters, informeaza…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat un document "cuprinzator" in urma intalnirii lor istorice destinate denuclearizarii peninsulei coreene, informeaza Reuters si dpa. Nu au fost facute publice imediat detalii cu privire la continutul documentului.…

- Moscova si Washingtonul discuta despre o posibila intalnire intre presedintii rus si american Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, a declarat vineri pentru agentia de presa RIA Novosti o sursa diplomatica, tinand totusi sa sublinieze ca la ora actuala nu exista nicio intelegere concreta in acest…

- Mai mulți oficiali americani au trecut granita in Coreea de Nord pentru a discuta despre pregatirile pentru posibilul summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si Donald Trump, transmite Reuters. Presedintele american a anuntat joi ca anuleaza intalnirea, dar a revenit a doua zi asupra deciziei.

- Intalnirea a fost dezvaluita sambata de New York Times si confirmata de un avocat reprezentant al lui Trump Jr.Potrivit New York Times, intalnirea a reprezentat un prilej pentru ca ei sa isi ofere ajutorul privind campania prezidentiala din SUA.Publicatia sustine ca intalnirea…