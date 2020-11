Discuții aprinse în Parlament despre decizia Înaltei Curți CHIȘINAU, 19 nov - Sputnik. Parlamentul nu are dreptul sa stabileasca un regulament temporar pentru examinarea proiectelor de legi și amendamentelor, fara modificarea regulamentului Legislativului adoptat prin lege organica. © Sputnik / Miroslav RotariPlatforma Pentru Moldova, constituita oficial in Parlament - detaliiDecizia a fost luata de Curtea Constituționala, dupa ce o sesizare in acest sens a fost depusa de catre deputații Andrian Candu și Sergiu Sarbu. Totodata, Parlamentului nu are dreptul sa respinga in baza prevederilor regulamentului temporar amendamentele depuse de deputați.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

