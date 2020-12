Calificat de presa europeana drept un discurs emotionant, Angela Merkel a spus ca 2020 a fost cel mai greu din cei 15 ani de mandat. „Ce an am avut! In 2020, am avut ceva ce a venit peste noi, fara sa ne asteptam. Un virus necunoscut care ne-a invadat trupurile si vietile. Ne-a lovit in ceea ce aveam mai uman: contacte sociale, conversatii, imbratisari, aniversari. Virusul a transformat comportamente normale in unele riscante, ne-a facut sa ne protejam, intr-un fel neasteptat. Anul 2020, al pandemiei, a fost unul din care am avut ce invata. In primavara a trebuit sa reactionam la un virus despre…