- Pe numele sau real Salvatore Cutugno, cantarețul italian Toto Cutugno s-a nascut la 7 iulie 1943, la Fosdinovo, in regiunea Toscana. Artistul a lansat primul album, intitulat “Questo fragile amore”, in 1970, alaturi de grupul Toto e i Tati. Toto Cutugno a devenit cunoscut mai apoi in Franța, odata…

- Laurence Auer, ambasadoarea Frantei in Romania, va conferi distinctia dirijorului Ion Marin, „una dintre cele mai apreciate personalitati ale scenei muzicale internationale, care se manifesta la cel mai inalt nivel, atat in domeniul muzicii simfonice, cat si in cel al operei", se arata in anuntul facut…

- Ambasadorul Frantei, Laurence Auer, a inmanat, joi, la Institutul Francez din Bucuresti, criticului de film Irina Margareta Nistor insemnele de Ofiter al Ordinului Artelor si Literelor pentru angajamentul sau in serviciul culturii, al cinematografiei, informeaza Agerpres. Laurence Auer a spus,…

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii in Guvernul Tudose, a citit miercuri in Parlament textul moțiunii de cenzura. Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca documentul va fi supus votului marțea viitoare. „Ați distrus firmele romanești și ați transformat țara in amanet. Creșterile…

- Istoricul si profesorul Lucian Boia a primit, marti, insemnele de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea lui Laurence Auer, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la resedinta ambasadei, informeaza News.ro. In discursul sau, ambasadoarea Frantei a evidentiat…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a conferit, vineri, in cadrul unei ceremonii restranse la Resedinta Frantei, insemnele de Ofiter al Ordinului National al Meritului sefului Statului Major al Fortelor Aeriene, general-maior Viorel Pana. In discursul sau, ambasadoarea Laurence Auer a evidentiat…

- Potrivit unei analize a InsideEVs , publicație specializata in mașini electrice, Dacia ar fi vandut a inregistrat 270 de vanzari ale noului Dacia Spring Electric, complet electric, in martie și 366 de unitați au fost vandute de la lansare și pana in prezent. Renault, proprietarul Dacia, a vandut. pana…