Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru melodia sa din 1995 „Gangsta's Paradise”, a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat miercuri managerul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Medicii italieni au facut primul implant de retina artificiala. Pacientul are 91 de ani, este din Roma și suferea de maculopatie atrofica, o boala care afecteaza in principal persoanele de peste 65 de ani și duce la pierderea totala a vederii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rafael Grossi, directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), a declarat pentru postul francez France 24 ca este ”foarte, foarte aproape” de un acord cu Rusia cu privire la o vizita la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, aflata in prezent sub control rusesc, relateaza…

- Gigantul muzicii soul Lamont Dozier a murit la 81 de ani. Anunțul a fost facut de catre fiul sau. "Odihnește-te in pace cereasca, tati!", a scris fiul lui Dozier pe Instagram, fara a dezvalui cauza morții artistului american. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lamont Dozier, unul dintre cei mai importanti cantautori si producatori de muzica soul, care a colaborat cu The Supremes, Marvin Gaye si The Isley Brothers, a incetat din viata la varsta de 81 de ani, a anuntat marti fiul sau, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In urma discuțiilor avute cu autoritațile bulgare, respectiv, informarile primite de la consulul Romaniei in Bulgaria, din cei patru pasageri decedați, trei sunt de naționalitate romana, iar unul de cetațenie turca, anunța DSU,arata Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ricky Martin a fost acuzat de incest de nepotul sau in varsta de 21 de ani, care sustine ca a avut o relatie de sapte luni cu artistul si ca acesta l-a ”atacat fizic si psihic”. Cantaretul risca pana la 50 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, relateaza Daily Mail, potrivit news.ro.…

- Zece tenori din tot atatea tari de pe cinci continente vor canta sambata, in Cetatea Oradea, in concertul caritabil "Muzica pentru viata", sub bagheta dirijorului Leonardo Quadrini, acompaniati de orchestra Filarmonicii oradene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…