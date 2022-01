Stiri pe aceeasi tema

- Directorul STB, Adrian Criț, susține ca se pierd zilnic 4,8 milioane de lei, din cauza grevei angajaților. In aceste condiții exista pericolul major sa nu se mai poata plati salariile. ”Zi de zi s-au pierdut 4,8 milioane de lei. Cei care au declanșat aceasta acțiune, sindicatul Transportatorilor…

- Sute de soferi refuza sa iasa pe traseu, fiind a patra zi de greva a angajatilor STB. Transportul in comun din Capitala este afectat. Sindicalisttii au avertizat inca de sambata seara ca duminica dimineata vor decide daca ies pe traseu. Conducerea Societatii de Transport Bucuresti anunta ca doar 25%…

- Adrian Criț, directorul STB, a declarat, joi dimineața, intr-o conferința de presa, ca greva angajaților societații este ilegala și ca va fi depusa o plangere penala impotriva liderilor de sindicat. „Aceasta greva este ilegala. De pe surse deschise, exista documente care vor sta la baza unei plangeri…

- Negocieri esuate la Societatea de Transport Bucuresti Autobuze STB. Foto: Agerpres. Negocieri esuate astazi la Societatea de Transport Bucuresti (STB), unde câteva sute de angajati au cerut un nou contract colectiv de munca, ce le-ar permite majorari salariale. Oamenii…

- Deputatul PSD Radu Cristescu atenționeaza ca cei care au permis purtarea maștilor textile, ba chiar le-au recomandat ca fiind sigure, risca dosare penale, in condițiile in care acestea au fost interzise pe motiv ca sunt ineficiente. "Inconsecvența nu ajuta in lupta cu pandemia. Zilele acestea,…

- Doi tineri din judetul Constanta s au ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pentru ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, la data de 29 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au desfasurat activitati pentru…

- AUR a anunțat ca senatoarea Rodica Boanca a depus marți o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in legatura cu procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva in unitațile de invațamant.„Ma revolta aceasta situație in calitate de profesor,…

- Dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, un preot din Alba Iulia, a oficiat o slujba, doua botezuri și a participat și la o inmormantare. Poliția și Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru incalcarea masura izolarii la domiciliu…