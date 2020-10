Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Spitalului Județean din Piatra-Neamț, unitate medicala la care batranii suspecți de Covid erau ținuți afara, in frig, a demisionat. Dupa ce in presa au aparut imagini cu batrani ținuți pe scaune cate 12-14 ore, in curtea spitalului, directorului Silviu Verzea i s-a cerut demisia, de catre…

- Valul de bolnavi inregistrat in ultimele zile provoaca situații absurde! La Spitalul Județean Neamț, suspecții de coronavirus sunt ținuți afara, pe scaune, in frig. Oamenii erau nevoiți sa mearga pe rand in corturile de triaj, pentru ca in saloane nu mai erau locuri.

- Doi dintre pacienti spun ca stau de aproximativ 8 ore in curtea spitalului, unde li s-au recoltat probe de sange si urina si li s-a spus sa astepte rezultatele analizelor, nefiind lasati sa plece. Unul dintre ei afirma ca tatal sau este internat in spital, are facute toate documentele pentru externare…

- Situația Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, supraaglomerat in urma deciziei de a fi incadrat la categoria spitalelor suport Covid, presiunea mediatica in care spitalul este minge de ping-pong in lupte sterile politice, care nu țin cont de pacienți ci doar de interese meschine electorale, plus…

- Prefectul George Lazar i-a cerut public, miercuri, presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, sa il demita pe managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt in termen de 24 de ore sau in caz contrar sa demisioneze el de la conducerea CJ. Reactia prefectului vine dupa ce in spatiul…

- Prefectul George Lazar i-a cerut public, miercuri, presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, sa il demita pe managerul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt in termen de 24 de ore sau in caz contrar sa demisioneze el de la conducerea CJ. Reactia prefectului vine dupa ce in spatiul…

- Președintele PSD Piatra-Neamț, Florentina Moise, face apel al contracandidați sa nu mai foloseasca atacurile la persoana ca argumente electorale, ci sa le vorbeasca pietrenilor despre proiecte. „Din pacate, asistam la un val de jigniri la adresa altor candidați, in special din partea celor de la PNL.…

- Un avocat din Arad acuza medicii de la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului de Urgenta ca l-au ignorat mai bine de opt ore pe tatal sau, care suferise un accident vascular cerebral, și astfel a ramas partial paralizat. Directorul spitalului declara ca se fac verificari.