Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare trimisa de la București la Brașov poate face și cinci zile pe drum, in condițiile in care instituția a ramas fara 2.000 de angajați in urma cu un an și jumatate, a declarat direcrorul Poștei Romane.

- Anuntul a fost facut duminica, 5 februarie, de directorul Companiei Nationale Posta Romana, Valentin Stefan, intr-un interviu la Digi24, informeaza News.ro . Intrebat, intr-o emisiune difuzata duminica de Digi24, in cate zile ajunge o scrisoare de la Bucuresti la Brasov, directorul Postei Romane a raspuns:…

- Valentin Ștefan, directorul companiei naționale Poșta Romana, a precizat ca romanii nu-și mai trimit scrisori, iar cele mai multe sunt de la firme sau instituții catre persoanele fizice. Intrebat, intr-o emisiune difuzata duminica de Digi24, in cate zile ajunge o scrisoare de la Bucuresti la Brasov,…

- Directorul Companiei Nationale Posta Romana, Valentin Stefan, afirma, intrebat in cat timp ajunge o scrisoare de la Bucuresti la Brasov, ca durata maxima este de cinci zile. Stefan adauga ca in Romania „aproape nimeni nu mai trimite scrisori”, cele mai multe trimiteri fiind de la firme sau institutii…

- O cititoare din Mihai Viteazu ne-a sesizat faptul ca programul autobuzelor care fac legatura cu Turda, din ziua de 23 ianuarie, este conform unei zile de sambata. Iar asta din cauza faptului ca bugetarii au liber și in 23 ianuarie. Numai ca cei angajați la diverse societați nu au liber și trebuie sa…

- Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, vizita de lucru in județul Alba Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va fi prezent vineri, 13 ianuarie, in județul nostru. Alaturi de ministru se va afla și directorul general al Poștei…

- ING Hubs Romania, un hub global de tehnologie al grupului ING (2017), fabrica de casti wireless Sennheiser, cu eticheta „made in Brasov din 2018, discounterul german de moda Kik care in 2018 deschidea primul magazin in Romania, iar la finalul acestui an a bifat deja locatia cu numarul 100, Abatorul…

- Dupa doi ani de pandemie și de intalniri online, Saptamana PSI revine la formula consacrata a atelierelor in prezența, sub forma unor discuții insuflețite de psihoterapeuți și profesori universitari din șapte orașe din țara, respectiv București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Sibiu, Timișoara etc.