- O previziune sumbra a fost facuta de directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a emis un avertisment cu privire la pandemia de coronavirus (COVID-19) și la ceea ce ar putea sa o urmeze.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus i-a multumit vineri presedintelui francez Emmanuel Macron pentru ”leadershipul” de care a dat dovada in reactia internationala fata de pandemia covid-19, in contextul in care Statele unite si-au suspendat finantarea…