- Reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații Europa, Robb Butler, a declarat miercuri, intr-un interviu pentru Sky News, ca a venit vremea ca in toate țarile sa aiba loc „discuții serioase” privind vaccinarea obligatorie anti-COVID a cetațenilor.

- Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa ce vaccinarea obligatorie a coronavirusului va intra in vigoare din luna februarie a anului viitor.In prima instanța autoritațile austriece le vor oferi o programare persoanelor…

- Sute de mii de oameni au iesit in strada in Europa in semn de protest fata de certificatul COVID si de eventuala vaccinare obligatorie. Protestatarii au strigat lozinci impotriva vaccinarii copiilor si impotriva limitarii libertatilor prin certificatul COVID.

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu „o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19 si a reiterat ca aceasta regiune a devenit „epicentrul” pandemiei de coronavirus, relateaza EFE.…