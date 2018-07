Stiri pe aceeasi tema

- Arthur Gregg Sulzberger, directorul publicatiei The New York Times l-a indemnat pe presedintele SUA, Donald Trump, sa inceteze cu "retorica profund tulburatoare anti-presa", sustinand ca ar putea "conduce la actiuni violente" impotriva jurnalistilor, informeaza postul BBC News.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a facut o greseala de exprimare la conferinta de presa dupa summitul cu omologul sau rus, Vladimir Putin, afirmand ca este de acord cu evaluarea serviciilor secrete americane ca Moscova a intervenit in scrutinul prezidential desfasurat in SUA in 2016.

- Cu cateva minute inainte sa inceapa conferința comuna de presa a președinților Donald Trump și Vladimir Putin, la Helsinki, ziariștii care așteptau in sala au fost martorii unui incident.

- Cancelarul Angela Merkel a aparat independenta Germaniei in urma acuzatiilor presedintelui american Donald Trump potrivit carora Berlinul actioneaza sub influenta Rusiei, potrivit AP. Merkel a subliniat ca a crescut in fosta Germanie de est comunista. ”Eu am trait intr-o parte a Germaniei…

- Twitter a suspendat in doua luni peste 70 de milioane de conturi suspectate ca propaga informatii false, in cadrul luptei sale impotriva activitatilor rau intentionate, a relatat sambata Washington Post, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . Conform cotidianului american, care citeaza date confirmate…

- Intalnirea istorica dintre președintele american, Donald Trump, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, a culminat cu semnarea unui document, potrivit agențiilor de presa internaționale. Nu este inca clar ce au semnat cei doi lideri, insa Trump a oferit asigurari ca mai multe detalii vor fi prezentate…

- Se mai ține nunta regala? Presa britanica scrie ca pregatirile pentru nunta dintre Meghan Markle și Prințul Harry se fac cu mare scandal. Lista invitaților de la nunta care va avea loc pe 19 mai a fost redusa considerabil. Se pare ca jumatate dintre invitați au fost taiați de pe lista, iar motivele…