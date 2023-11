NuScale a anuntat saptamana trecuta ca a convenit cu o coalitie de sisteme energetice municipale din Utah sa anuleze proiectul cu sase reactoare, de 462 de megawati, care urma sa fie construit la Laboratorul National Idaho din SUA pana in 2030. NuScale si Utah Associated Municipal Power System au declarat ca anularea se datoreaza ingrijorarilor legate de cererea scazuta pentru energia electrica a centralei. John Hopkins, directorul general al NuScale, este optimist, in ciuda anularii proiectului din Utah. „Stiu ca, din punct de vedere financiar, avem 200 de milioane de dolari in banca. Asta inseamna…