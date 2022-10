”Salut eliberarea lui Igor Murasov. Am primit confirmarea ca s-a intors acasa sanatos si bine”, a scris pe Twitter directorul general al AIEA Rafael Grossi. I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of ’s Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) Directorul general al centralei nucleare ucrainene din Zaporojie, arestat vineri de Rusia, care controleaza instalatia, a fost eliberat Murasov a fost arestat de o ”patrula rusa” in timp ce se deplasa de la centrala catre orasul Ernogodar,…