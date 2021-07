Directorul DSP Alba, despre problema gunoaielor din Alba Iulia: „Am solicitat un control. Sancțiunile sunt prea blânde”

Stiri pe aceeasi tema

- DSP Alba anunța inca un CONTROL, din cauza problemei GUNOAIELOR neridicate din Alba Iulia. „Este penibil ce se intampla” Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a anunțat inca un control maine, 12 iulie, in ceea ce privește problema gunoaielor neridicate din Alba Iulia. „Este penibil ce se intampla in…

- Problema gunoaielor din Alba Iulia, aproape de sfarșit: Ce spune Gabriel Pleșa despre soluțiile gasite Problema deșeurilor din municipiul Alba Iulia se apropie de final. Potrivit primarului Gabriel Pleșa, lucrurile vor intra pe fagașul lor normal incepand de miercuri. „Astazi s-a reușit 100% tot ce…

- Deputatul de Alba, Beniamin Todosiu (USR – PLUS) a depus o sesizare la Consiliul Concurenței in legatura cu criza gunoaielor din municipiul Alba Iulia, acolo unde operatorul de salubritate, Polaris, refuza sa colecteze deșeurile menajere. ”Am facut o sesizare catre Consiliul Concurenței pentru a verifica…

- In baza atribuțiilor pe care le are și a legislației care reglementeaza normele de igiena și sanatate publica privind mediul de viața al populației, Direcția de Sanatate Publica Alba someaza toți operatorii responsabili de colectarea și depozitarea deșeurilor menajere sa ridice in cel mai scurt timp…

- Asocierea RER Vest și RETIM, societatea care opereaza centrul de deșeuri de la Galda de Jos va fi amendata de Garda Naționala de Mediu, din cauza faptului ca nu a respectat programul de lucru prevazut in autorizația de mediu. Potrivit reprezentaților Garzii Naționale de Mediu – Comisiariatul Județean…

- Zeci de locuitori din Comuna Ciugud au fost vaccinați, vineri, 14 mai 2021, in cateva ore, prin doua metode inedite, testate in premiera la nivel național, respectiv „Vaccinare la poarta ta” și „Șezatoare pentru vaccinare”. Acțiunile au ca scop stimularea vaccinarii din zona rurala prin oferirea…

- Alba Iulia putea trece in scenariul GALBEN, in urma cu o saptamana. Alexandru Sinea: Inca din 27 aprilie, DSP Alba a solicitat CJSU inscrierea pe ordinea de zi Direcția de Sanatate Publica Alba a solicitat inca din data de 27 aprilie inscrierea pe ordinea de zi a proiectelor in cadrul Comitetului Județean…