Stiri pe aceeasi tema

Republica Moldova va primi un grant de 40 de milioane de euro din partea Germaniei, pentru asigurarea securitații energetice a populației.

Activistii germani pentru clima au continuat luni sa blocheze mai multe strazi din Berlin, in pofida unei controverse recente si a criticilor aspre care au vizat metodele lor de protest, informeaza DPA.

Serbia trebuie sa decida daca vrea sa adere la Uniunea Europeana sau sa intre intr-un parteneriat cu Rusia, a declarat marți un reprezentant al Germaniei la Belgrad, cu doua zile inainte ca șase țari din Balcanii de Vest sa discute la Berlin despre o cooperare mai stransa.

Intr-un meci in devans contand pentru etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Germaniei, Hoffenheim a trecut cu scorul de 3-0 (2-0), vineri in deplasare, de Schalke 04 si a urcat pe locul trei in clasament.

Emmanuel Lefebvre produce anual mii de tone de andive la ferma sa din nordul Frantei, insa in acest an ar putea renunta la activitate din cauza costurilor mari cu energia necesara pentru congelarea bulbilor recoltati, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Situatia este similara in nordul si vestul Europei,…

Deputatii din Bundestag-ul german (camera legislativa inferioara) au tinut miercuri un minut de reculegere in semn de omagiu pentru ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, care a jucat un rol decisiv in procesul de reunificare a Germaniei in 1990, relateaza AFP, scrie AGERPRES.

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau care intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul Național de Meteorologie al Greciei (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se pot inregistra in perioada 24-27 august 2022.