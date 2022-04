In prima instanța, Catalin Alexandru Ionescu - fostul director general a primit 4 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, Iustina Cornel, fosta șefa de la departamentului Economic, 5 ani și 4 luni, iar fostul director tehnic, Teodor Visalom, 4 ani.Ei au fost acuzați de abuz in serviciu dupa ce, in 2006, au incheiat mai multe contracte pentru renovarea instituției, la prețuri supraevaluate, fara ca achizițiile sa fie aprobate de Consiliul de Administrație. Mai mult, Iustina Cornel ar fi cerut și primit șpagi in valoare de aproape 300.000 de lei.