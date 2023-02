Directoarea unui liceu din Buzău este acuzată de furt dintr-un supermarket Gest șocant și incalificabil al unei directoare de liceu din județul Buzau și consiliera locala PNL. Zvonul s-a dus repede in localitate, iar mai mulți colegi ii cer demisia doamnei directoare adjuncte, Mustața Relly. Potrivit presei locale , locuitorii Orașului Patarlagele sunt de-a dreptul șocați dupa ce au aflat de gestul directoarei adjuncte a Liceului Tehnologic Patarlagele și tot odata a consilierului local PNL, dupa ce a a furat produse din supermarketul Penny din Patarlagele. Concret, respectiva persoana era urmarita de mai mult timp, spun sursele noastre, insa joi, angajații magazinului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

