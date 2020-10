Directia Medicala a MApN a dispus, din ordinul ministrului Apararii, Nicolae Ciuca, masuri pentru suplimentarea fortelor si mijloacelor puse la dispozitia sistemului medical national pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19 in unitati medicale militare din judetele Sibiu, Iasi, Mures si municipiul Bucuresti. Astfel, potrivit unui comunicat al MApN, Institutul Medico-Militar (IMM) va sprijini Directiile de Sanatate Publica ale municipiului Bucuresti si judetului Mures. "Studenti din anii 2 si 3 ai IMM isi vor desfasura in mod voluntar activitatea, incepand cu 2 noiembrie, in cadrul call-center-urilor…