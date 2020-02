Direcţia 5 vin cu „Povestea Noastră” la Braşov, pe 11 februarie (Eveniment) Directia 5 ajunge la Brasov in data de 11 februarie 2020. „Avem de spus o poveste, povestea celor 30 de ani, a discurilor noastre, a cantecelor care au intrat in casele dumneavoastra si in viata voastra, povestea celor 30 de ani de satisfactii artistice si a celor 30 de ani norocosi, ca muzica noastra v-a placut. Va multumim pentru tot si numele turneului nostru se leaga perfect cu titlul cantecului nostru:... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indragita formație Directia 5 a susținut la Satu Mare, luni, 3 Februarie, un spectacol din cadrul turneului național „Povestea Noastra-30 de ani”. Pentru mai bine de doua ore publicul a fredonat impreuna cu formația cele mai indragite melodii ale acesteia. Capturile video și fotografiile vorbesc de…

- Biblioteca Județeana „George Barițiu” Brașov va gazdui, joi, 30 ianuarie 2020, doua lansari de carte. Prima lansare va avea loc la ora 12:00, la sediul secției de copii (Strada Iuliu Maniu nr. 6). Este vorba despre cartea „Dimitrie Cantemir și conștiința unitații romanilor”. Prezentarea publica…

- Toti cei 40.000 de elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din sectorul 6 primesc, incepand de azi, masti medicinale de protecție impotriva virusului gripal, potrivit unui comunicat al autoritatii locale. Tot de astazi, Primaria Sectorului 6 distribuie gratuit masti catre locuitori. Acestea…

- 75 de ani de la deportarea in URSS, marcati duminica la Brasov, printr-o slujba la Biserica Neagra! Au trecut 75 de ani de la deportarea etnicilor germani de pe teritoriul Romaniei in lagarele de munca din Uniunea Sovietica, iar acest moment va fi marcat, duminica, 26 ianuarie 2020, la…

- De la inceputul acestui an, Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului și-a schimbat numerele de contact. Astfel, DGASPC Brașov informeaza ca numerele de telefon pentru sediul din str. Apullum nr. 3, care deservesc persoanele cu dizabilitați, sunt 0268.428616 și 0268.414032. Din considerente…

- Numarul de beneficiari a scazut de la an la an. Venitul maxim pentru care se acorda aceasta facilitate a ramas neschimbat din anul 2014 3.140 de varstnici din Brasov cu venituri mici au ridicat de la Directia de Asistenta Sociala bonurile valorice acordate in editia de Craciun a campaniei…

- Tradarea Securitatii in 89, a unor lideri ai Securitatii. Inducerea crizei alimentare si de bunuri de larg consum din 1981. "Repetitia" de la Brasov 1987. Complicitate intre Securitatea si Directia de Informatii a Armatei, invaziea a zeci de mii militarii sovietici in civil-turisti ... ...

- Sambata, la ora 18:00, la Libraria Humanitas, Bogdan Raileanu isi va lansa la Brasov romanul „Teoria apropierii”. „Robert Negru si Alexei Toma, un jurnalist si un preot, isi redescopera prietenia din copilarie si merg impreuna intr-un city break la Venetia. Prin meserie, unul e deprins sa priveasca…